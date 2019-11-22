Alışverişe gondol dopingi

Venezia Mega Outlet'in Venedik'ten ilham alan mimarisi, kanallarda yapılan gondol turlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Alışveriş merkezlerinde farklılaşmanın en önemli unsurlarından birini tasarım konseptleri oluşturuyor. Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, avantajlı fiyatların yanı sıra görselliği ile ziyaretçi çekiyor. Alışveriş merkezimiz içerisinde yer alan gondol turu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, mağaza cirolarına da ciddi katkı sunuyor” dedi.

Özellikle yabancı turistler tarafından çok fazla tercih edilen bir AVM olduklarını söyleyen Isıgöllü, “İstanbul'a gelen birçok turist hem alışveriş hem de gezilecek yer olarak Venezia Mega Outlet'i tercih ediyor. Ziyaretçilerimiz Venedik konseptli kanallarda gondol turunu deneyimlerken, San Marco Meydanı'ndan ilham alınarak tasarlanan açık alanımızda vakit geçirebiliyor, bir yandan da outlet mağazalarımızla indirimli alışverişin keyfini çıkartıyorlar. Bu da alışveriş merkezi içerisindeki birçok mağazanın cirosal anlamda dünya sıralamasında ilk üçe girmesini sağlıyor” dedi.

Yıl boyunca festivaller ve etkinlikler düzenleyen AVM, indirim panayırları ve küçük esnafı vatandaşla buluşturan Çarşı Pazar katı ile de ilgi görüyor.