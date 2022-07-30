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Alışverişi yaptığı miktar eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti

Alışverişi yaptığı miktar eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti
Alışverişi yaptığı miktar eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti

Ankara Sincan'da market fişi eksik diye servisten indirilen müşteri Faris Muratoğlu, yaşananlara, "Yatalak eşim var. Ona bakmak mecburiyetindeyim. Hamallık yapıyorum, böyle bir haksızlık var" sözleriyle isyan etti.

Alışverişi yaptığı miktar eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti - Tıkla İzle

Ankara'da bir marketten alışveriş yapan 73 yaşındaki Faris Muratoğlu, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirilmişti. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris Muratoğlu, çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmıştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntüler tepkilere neden oldu.

"Yatalak eşim var, ona bakmak mecburiyetindeyim"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Muratoğlu, yaşanan olaya isyan etti. Zor şartlarda geçimini sağladığını ifade eden Mahmutoğlu, "Benim başıma gelenler başka insanların başına gelmesin. Yatalak eşim var. Ona bakmak mecburiyetindeyim. Hamallık yapıyorum" dedi.

Gökşen Efe
 

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