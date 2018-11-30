Alışverişte file dönemi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) gelenekselleşen Çevre Ödülleri törenine katıldı. Bakan Kurum, yapılan çevre ve atık düzenlemelerine ilişkin bilgiler vererek gelecek hedeflerinden bahsetti. Sıfır Atık Projesi kapsamında 2023 yılı beklentilerinin yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Bu projeyle atıkları kaynağında ayrıştırıyoruz ve bu ayrışan atıkları ger dönüşümde kullanıyoruz. Organik atıkları da komposto haline getirip üretimde kullanmak üzerine bir proje” dedi.

Kurum, katı atık düzenleme hizmetine ilişkin olarak “2002 yılında ülkemizin yüzde 23'üne katı atık düzenleme depolama hizmeti verilmekteydi, bugün yaklaşık yüzde 75'ine düzenli depolama hizmeti veriyoruz. Bu da bin 142 belediye ve 55 milyon vatandaşımıza hizmet anlamına geliyor” diye konuştu.

Bakan Kurum, atıkların ekonomiye geri kazanımı anlamında atık geri kazanım tesisleriyle birlikte yıllık 3,4 milyar lira tutarında katma değer sağlandığını belirterek, bu alanda 60 bin kişinin doğrudan istihdam edildiğini kaydetti.

“Millet Bahçeleriyle İstanbul'daki yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış olacağız”

Millet Bahçeleri Projesi'ne de değinen Kurum, “Çevreye ilişkin diğer önemli projemiz 81 ilde başlatılan Millet Bahçesi Projesi. Şuan ilk 100 günde 18 ilde 33 adet millet bahçesiyle bu projeye başladı. İstanbul'un bir çok noktasında da devam ediyoruz. 5 tanesini Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açtık. Etap etap Millet Bahçeleri'ni bitireceğiz ve işin sonunda İstanbul'daki yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış olacağız. Hedefimiz her şehrimizde en az bir Millet Bahçesi yapmak. Bununla ilgili kararlı bir şekilde yürüyoruz” şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre 1 Ocak 2019 yılı itibariyle plastik poşetler ücretli olacak. Bakan Kurum konuya ilişkin olarak, “2019 yılı başı itibariyle poşetler ücretli hale gelecek. Türkiye olarak yıllık 30-35 milyar adet poşet tüketiyoruz. Poşet tüketimimiz ise 440 adet. Bu sayıya baktığınız zaman bunların toprağa karışması 400 ila bin yıl sürebiliyor. Bunun zararlı olduğunu hepimiz artık kabul ediyoruz. Ülkemizin daha yaşanabilir olması amacıyla atıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Eskiden olduğu gibi filelerimizle, bez çantalarımızla alışverişe gideceğiz”

“Artık atık atmamayı millet olarak öğrenmemiz gerekiyor” diyen Kurum, “Bu kullanımları azaltmak üzere plastik poşetleri ücretlendirdik ve hedefimiz yıllık poşet kullanımı 40 adede düşürmek. Buradan bir gelir beklemiyoruz sadece kullanımı azaltmak istiyoruz. Eskiden olduğu gibi filelerimizle, bez çantalarımızla alışverişe gideceğiz. O çantaları da birkaç defa kullanacağız. Alışverişlerimizde bunlara dikkat edersek çok daha iyi olur” diye konuştu.

Bakan Kurum konuşmasının ardından ödül alan firmalara ödüllerini takdim etti.