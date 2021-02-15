Aliyev: “Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayan ikinci bir demiryolu ağı oluşturulacak”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev'a ve kızları Leyla Aliyev'a ile işgalden kurtarılan Füzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl illerini ziyaret etti. Aliyev, Gülebirt köyünde Azerbaycan bayrağını öperek göndere çektikten sonra yaptığı konuşmada, “Bugün kurtarılmış topraklara döndüm. Bugün bu topraklarda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların yürütülmesinin amacı, işgalden kurtarılmış toprakların bir an önce eski haline getirilmesi, böylece insanların buraya dönüp bu topraklarda yaşasınlar.

Bugün Gülebirt köyündeki hidroelektrik santralinin açılışı. Laçın bölgesinin kurtarılmasının üzerinden 2 aydan az bir süre geçti. Bir buçuk ay sonra hidroelektrik santrali burada faaliyete geçti. Asıl mesele şu ki bu istasyonun hizmete girmesinden sonra burada üretici güçler oluşturulacak ve böylece doğamızı verimli bir şekilde kullanacağız” dedi.

Kelbecer ve Laçın illerinde Ermeniler tarafından uzun yıllar boyunca yasa dışı işletilen ve tahrip edilen tüm hidroelektrik santrallerinin restore edileceğini belirten Aliyev, “Düşman, sadece Laçin bölgesinde 5 hidroelektrik santralini yok etti. Hepsi restore edilecek. Kelbecer bölgesinde 12 hidroelektrik santrali yeniden inşa edilecek. Böylece, sadece Kelbecer ve Laçın bölgelerindeki yıkılan ve restore edilen istasyonların üretim kapasitesi 120 megavat olacak.

Bu çok büyük bir üretim kapasitesi. Bu sayede sürdürülebilir enerji sağlayacağız. Yenilenebilir enerjinin bu bölgede büyük potansiyele sahip olduğunu görebiliriz. Bunların arasında, Hudaferin ve Kız Kulesi hidroelektrik santralleri en büyük potansiyele sahip olacak. Bu istasyonların inşası için İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşmaya vardık.

Yakın gelecekte bu hidroelektrik santralleri kurulacak ve bu nedenle Azerbaycan tarafının bu istasyonların işletmesinden üretim kapasitesi 120 megavat olacak. Bu, toplamda 240 megavatlık üretim kapasitesi anlamına gelir. İşgalden kurtarılan topraklar ‘yeşil enerji' bölgesi olacak. Zaten yerli ve yabancı yatırımcıları davet ettik. Yabancı ve yerli yatırımcılar, yatırım yaparak hem ticari çıkarlarını güvence altına alabilir hem de Azerbaycan'a uzun vadeli, sürdürülebilir, ucuz ve çevre dostu enerji kaynakları sağlayabilirler” diye konuştu.

“Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye ile birleşiyor”

Savaşta, Ermenileri işgal altındaki Azerbaycan topraklarından kovduklarını ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağladıklarını belirten Aliyev, “Halkımızın gücünü, devletimizin gücünü, halkımızın ruhunu tüm dünyaya gösterdik. Aynı zamanda ülkemizin geleceği için stratejik hedeflere ulaşmak için önemli adımlar attık.

10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla Laçın, Kelbecer ve Ağdam bölgelerini geri aldık ve biz bunu bir kurşun bile sıkmadan yaptık. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan ile birleşmesi de bu açıklama belirtiliyor. Ayrıca bu demiryolu altyapısı Türkiye'ye kadar uzanacak ve Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayan ikinci bir demiryolu ağı oluşturacak.

Bölgemizin uzun vadeli kalkınması, istikrarın sağlanması ve savaş riskinin sıfıra indirilmesi için ulaştırma projelerinin bölgede özel bir rolü vardır ve buna katılan tüm ülkeler bundan faydalanacaktır. Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye ile birleşiyor. Aynı zamanda Rusya'dan Ermenistan'a bir demiryolu hattı da açılabilir. Bu hat sadece Azerbaycan topraklarından geçebilir.

Nahçıvan topraklarından Rusya ile İran arasında da bir demiryolu bağlantısı olacak. İran ile Ermenistan arasında demiryolu bağlantısı olacak. Türkiye ile Rusya arasında demiryolu bağlantısı olacak. Yani bundan sadece bölge ülkeleri faydalanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ermeni faşizminin yeniden yükselmesine asla izin veremeyeceğiz”

Ermenistan'da bazı güçlerin Azerbaycan'a karşı ayaklanmaya çalıştığını belirten Aliyev, “Azerbaycan'ı başka bir provokasyonla, başka bir savaşla tehdit etmeye çalışıyorlar. Her şeye dikkat ettiğimizi, her şeyi kontrol ettiğimizi ve Ermeni faşizminin yeniden yükselmesine asla izin veremeyeceğimizi anlamalılar. Ermeni faşizmini yok ettik.

Düşmanı memleketlerimizden kovduk. Biz onları topraklarımızdan inkar ettik. Ermeni ordusu artık yok, yok edildi. Hem ekipman hem de insan gücü yok edildi. Savaş sırasında 10 bin kaçaklarının olduğunu kendileri itiraf etti. Savaş alanında kazandık. Bu toprakları savaşarak işgalcilerden kurtardık.

Ermenistan'ı 10 Kasım'da kapitülasyon imzalamaya ve Laçın, Kelbecer ve Ağdam bölgelerini bize geri vermeye zorladık. Bu toprakları düşmandan kurtaran şanlı ordumuzun Başkomutanı olarak Azerbaycan bayrağını göndere çekiyorum ve bu bayrak altında Azerbaycan halkına Laçın'dan sesleniyorum.

Zaferimiz tarihi bir zaferdir. Tarihi adaleti yeniden sağladık. Haklarımızı geri kazandık, şehitlerimizin kanını aldık, düşmandan intikam aldık ve geri döndük. Şimdi restorasyon çalışmaları devam ediyor ve devam edecek. Karabağ'ı bu bölgeyi cennete çevireceğimizi söyledim.

Tüm talimatlar verildi. Tüm işler yapılıyor, planlı bir şekilde yapılacak ve sonsuza kadar bu topraklarda yaşayacağız. Artık kimse bizi bu topraklardan çıkaramayacak. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır” diye konuştu.