Aliyev: 'Barış anlaşmasında Karabağ ile ilgili herhangi bir iddia olması kabul edilemez'

59. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih kentinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın arabuluculuğuyla Almanya'nın Münih şehrinde bir araya geldi. Aliyev görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Paşinyan ve Blinken ile yaptığı üçlü görüşmenin yapıcı geçtiğini Aliyev, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması için gerekli koşullar da dahil olmak üzere birçok konu ele alındı. Tabii ki pozisyonumu yineledim. Asıl mesele, bu barış anlaşmasının uluslararası norm ve ilkelere dayalı olarak hazırlanması gerektiğidir. Karabağ konusunda herhangi bir iddiada bulunulması kabul edilemez. Azerbaycan'ın bu konudaki tutumu da bildirildi. Üç gün önce tekliflerimize Ermenistan'dan yeni cevaplar aldık. Şimdi onları inceliyoruz. İlk bakışta Ermenistan'ın pozisyonunda ilerleme var ama yeterli değil. Yani esas olarak bu konu görüşüldü” ifadelerini kullandı.

“Laçin-Hankendi yolunda herhangi bir abluka söz konusu değil”

Laçin-Hankendi yolundaki durumun da masaya yatırıldığını söyleyen Aliyev, “Azerbaycan'ın herhangi bir abluka söz konusu olmadığı yönündeki tutumunu bir kez daha ifade ettim. 12 Aralık'tan bu yana 2 bin 500'den fazla kamyon ve Kızılhaç'a ait araçlar geçti ve abluka olsaydı bu araçlar nasıl geçebilirdi. Yani bu Azerbaycan'a yönelik asılsız bir suçlamadır, reddediyoruz ve yaptığım tüm görüşmelerde bu tutumun anlayışla karşılandığını söyleyebilirim. Avrupa Birliği de bizim konumumuzu anlıyor. Haklı olarak doğal kaynaklarımızın yasa dışı kullanılmasına son verilmesini talep ediyoruz ve bu gerçekleşene kadar toplumsal aktivistlerimizin onurlu görevlerinden vazgeçmeyeceklerinden eminim. Bugün onu aktarmaya çalıştım. Ermenistan ve Azerbaycan'ın ikili olarak Ermenistan-Azerbaycan sınırında kontrol noktaları kurması daha iyi olur. Biz bu teklifi yapmıştık, bugün de resmen yine teklif ettik. Daha önce, bu teklif resmi olmayan kanallar aracılığıyla iletildi. Ermenistan ise herhangi bir görüş belirtmedi” diye konuştu.

“Zengezur koridorunun her iki ucunda, Laçin bölgesi ile Ermenistan arasındaki sınırda kontrol noktaları oluşturulmalıdır”

Azerbaycan'ın Laçin bölgesi ile Ermenistan arasında sınırda kontrol noktaları oluşturulması teklifinin Avrupa ve ABD'de tarafından olumlu karşılandığını belirten Aliyev, “Bu elbette iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için önemli bir faktör. Çünkü sınır belirlemeden bahsediyorsak kontrol noktaları olmadan bu mümkün değil. İletişimin açılmasından bahsediyorsak, elbette Zengezur koridorunun her iki ucunda ve Laçın bölgesi ile Ermenistan arasındaki sınırda kontrol noktaları kurulmalı. Bugün Dışişleri Bakanı Blinken'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bunu resmen bir teklif olarak ortaya koydum. Ermenistan'dan cevap bekleyeceğiz” dedi.

59. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında yapılacak panele Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de katılacağını ve Tiflis formatının gündeme gelebilir mi? sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Olabilir. Bu doğaldır. Biz de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konu Gürcistan ziyaretim sırasında ele alındı. Ermeni tarafı bu konuda biraz tereddütlü. Ama bunun adil olacağını düşünüyorum. İlk versiyonda Ermenistan Başbakanının katılması beklenmiyordu. Çünkü bana sunulan ilk teklifte onun ismi yoktu. Herhalde dün akşam kendisi katılmayı karara aldı. Bunun iyi bir durum olduğunu düşünüyorum. Nihayet Güney Kafkasya'da üç ülke arasında herhangi bir işbirliği başlayabilir” şeklinde konuştu.

Kamil Nadirli



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