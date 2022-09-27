Aliyev: 'Düşmanın bir daha başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini Karabağ'da andı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva 27 Eylül Şehitleri Anma Günü kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'ye bağlı Karahanbeyli köyünü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü vesilesiyle yapılan taş anıta çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Aliyev burada yaptığı konuşmada Şehitleri Anma Günü'nde tüm Azerbaycan halkının şehitlerin aziz hatırasını andığını belirtti.

Kamil Nadirli





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