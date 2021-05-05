Aliyev: 'Enerji ve ulaşım projeleri bölgenin siyasi, ekonomik, ulaşım ve enerji haritalarını değiştirdi'

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Garibaşvili'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtilmişti. Görüşmede Aliyev, Garibaşvili'yi Azerbaycan'da görmekten sevinç duyduğunu belirterek, Garibaşvili'nin Bakü temaslarının başarılı olacağına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine olan inancını ifade etti.

“Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ilişkiler kadim bir tarihe dayalı”

Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki ilişkiler kadim bir tarihe, iyi komşuluk ilişkilerine ve dostluğa dayandığını söyleyen Aliyev, “Büyük dinamikler sergileyen ve aslında pek çok alanı kapsayan mevcut ilişkilerimizin gelişmesi için bunun çok iyi bir temel olduğunu düşünüyorum. Bizi ziyaret etmene çok sevindim. Size sağlık diliyorum. Korona virüsten tamamen iyileşmenize çok sevindim” dedi.

“Enerji ve ulaşım projeleri, bölgenin siyasi, ekonomik, ulaşım ve enerji haritalarını değiştirdi”

Aliyev, Azerbaycan ve Gürcistan'ın enerji ve ulaşım projeleri gibi iyi bir ortak proje geçmişine sahip olduğunu dile getirdi. Enerji ve ulaşım projelerinin bölgenin siyasi, ekonomik, ulaşım ve enerji haritasını değiştirdiğini belirten Aliyev, “Ülkelerimiz arasında güçlü ortaklıklar olmadan bu projelerin hayata geçirilmesi mümkün olmazdı. Geçen yılın son günü, Güney Gaz Koridoru projesinin son günüydü. Bu proje sadece Güney Kafkasya bölgesi için değil, aynı zamanda Avrasya bölgesi için de genel kalkınma, istikrar ve işbirliği için çok önemli. Tekrar ediyorum, işbirliğimiz olmadan bu mümkün olmazdı. Bu nedenle Gürcistan hükümetine bu önemli projeye verdiği sürekli destek için müteşekkirim. Birlikte başlattığımız diğer tüm girişimlerin iyi bir başarı öyküsü var. Gelecekte de aynı olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan, Gürcistan'da en büyük yatırımcılardan biri”

Azerbaycan'ın Gürcistan ekonomisindeki en büyük yatırımcılardan biri olmaya devam ettiğini söyleyen Aliyev, “Aynı zamanda hükümetinizin çok olumlu ve elverişli bir yatırım ortamı oluşturmak için uyguladığı reformlar da iyi bir örnek. Gürcistan'da daha fazla Azerbaycanlı şirketin çalışmak istediğini biliyorum ve bunun da olacağına eminim. Bugün elbette başarılarımızı gözden geçirip sonraki adımlarımızı planlayacağız. Size en iyi dileklerimi iletiyorum. Yeniden hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Korona virüse yakalandığı için daha önce gerçekleştirilmesi planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını hatırlatan Garibaşvili,“Bugün Bakü'de olduğumuza sevindim. Mükemmel bir ilişkimiz olduğunu ve yüzyıllardır devam ettiğini söylediniz. Babanızın bir zamanlar Tiflis'te söylediği şeyi tekrarlamak istiyorum, kader belirlendi ve biz komşu olduğumuz için şanslıyız, Gürcü ve Azerbaycan halkları komşu. Bu bizim kaderimiz. Birbirimize çok bağlıyız ve işbirliği içindeyiz. Bahsettiğiniz gibi, birlikte en önemli tarihi projelerden bazılarını hayata geçirdik. Bu nedenle, ilişkilerimizi ve kardeşliğimizi güçlendirecek daha fazla projenin ortak hayata geçirilmesine kesinlikle kararlı ve hevesliyiz. Benim başkanlığımdaki heyeti burada Bakü'de kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Garibaşvili konuşmasının sonunda, Aliyev'i Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e davet etti.Başbakan seçildikten sonra ilk kez Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Garibaşvili, Başbakan Ali Asadov ve Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile de görüştükten sonra Azerbaycan'dan ayrılacak.

Kamil Nadirli

