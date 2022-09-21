Aliyev: 'Ermenistan'ın barış istemediğini ve hala intikamcı fikirlerle yaşadığını görüyoruz'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Ağustos'ta Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrini ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Laçın ilini ziyaret ederek Laçın Uluslararası Havalimanı'na gidecek olan 2 bin 400 metre uzunluğundaki tünelin yapımını incelediği ve Laçın şehrinin merkezine Azerbaycan bayrağını göndere çektiği belirtildi.
Konuşmasından satır başları
- “Laçın'ın kurtuluşu her zaman tarihte kalacak”
- “Her köyde ve şehirde Ermeni vandalizminin izleri var”
- “Şehitlerimizin canları ve kanları pahasına bu topraklardayız”
- "Ermenistan barış istemiyor, hala intikamcı fikirlerle yaşıyor”
- “2023'ün sonunda hem demiryolunu hem de karayolunu Ermenistan sınırına kadar getireceğiz”
- “Kimsenin çağrısı, hiçbir beyanı, hiçbir girişim bizi durduramaz”
- “Barış anlaşması imzalamak istiyoruz”
- “Ermenistan iyi düşünmeli”
Kamil Nadirli
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