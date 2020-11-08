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Aliyev kritik öneme sahip Şuşa'nın kurtarıldığını duyurdu

Aliyev kritik öneme sahip Şuşa'nın kurtarıldığını duyurdu
Aliyev kritik öneme sahip Şuşa'nın kurtarıldığını duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında işgal altındaki kritik öneme sahip Şuşa'nın kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

"Müzakere süreci hiçbir işe yaramadı. Masa arkasında bir sonuç alamadım. Bizi oyalamaktan başka bir şey yapmadılar"

“Biz bölgenin enerji ve ulaşım haritasını yeniden şekillendirdik. 8 Kasım Azerbaycan tarihinde ebediyen kalacaktır. Bu tarih sonsuza kadar yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günü. Bu zaferi savaş alanında kazandık"

"Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala işgal altında olan topraklarımız var, hala savaş devam ediyor. Eğer Ermenistan yönetimi benim şartlarımı kabul etmezse sonuna kadar devam edeceğiz. Nerede sizin güçlü ordunuz. Biz o orduyu yok ettik. Azerbaycan ordusu tek başına düşmanı topraklarından kovuyor"

"Biz intikamımızı savaş anında aldık. Biz sivil vatandaşları hiçbir zaman hedef almadık”

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