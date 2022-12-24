Aliyev, Macron'la Laçın koridorundaki durumu görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamayan göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gece saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Aliyev görüşmede, Laçın koridorundan Hankendi şehrine giden yolun durumuyla ilgili Macron'a bilgi verirken, Azerbaycan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgelerde maden yataklarının yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen ciddi zararla ilgili protesto eyleminde bulunduklarını belirtti. Aliyev, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgelerde yaşayanların bu yolu sivil ve insani amaçlarla kullanmalarında herhangi bir engel olmadığını, insani yardım araçlarının geçişinin diğer kurumlara ihtiyaç duyulmadan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin yerel ofisi aracılığıyla sağlandığını vurguladı. Aliyev, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin temel talebinin maden yataklarının yasa dışı işletilmesine son verilmesi ve bölgede çevre denetim faaliyetlerinin sağlanması olduğunu söyledi. Ermenistan'ın halen Azerbaycan'a ait 8 köyü işgal altında tuttuğunu da aktaran Aliyev, bölgesel meselelerde dengeli ve tarafsız davranmanın önemine değinirken, Frankofoni ve diğer bazı uluslararası kuruluşların Azerbaycan'a yönelik faaliyetlerinin de üzücü olduğunu kaydetti.

Macron'dan Laçın koridorunda serbest dolaşıma izin verilmesi çağrısı

Aliyev-Macron görüşmesine dair Elysee Sarayı'ndan da açıklama geldi. Güney Kafkasya'da yeniden artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getiren Macron, 9 Kasım 2020 tarihli anlaşmaya saygı duyulması ve Laçin koridoru boyunca serbest dolaşıma izin verilmesi çağrısında bulundu. Macron ayrıca insani yardım ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının, durumdan etkilenenlere engelsiz erişiminin garanti altına alınmasının aciliyetine dikkat çekti. Aliyev'in de Laçın koridorunda serbest dolaşımı sağlamak niyetinde olduğu ifade edildi.

İki lider ilerleyen haftalarda yeniden görüşecek

Açıklamada, "Macron ve Aliyev, Azerbaycan'ın bölgedeki madenlerin yasa dışı işletilmesiyle ilgili endişeleri ile ilgili olarak, yürürlükteki anlaşmalara saygı gösterilmesinin önemini vurguladı. Son olarak iki lider, bölgede kalıcı bir siyasi çözüm bulabilmek için ilgili aktörlerle birlikte müzakerelere devam etme konusunda anlaştı ve önümüzdeki haftalarda tekrar görüşme gerçekleştirecek" denildi.

Ne olmuştu?

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları Karabağ'daki Laçın Koridoru'nda, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde işletilmesinin önlenmesi ve bu durumun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla 12 Aralık'ta protesto başlatmıştı. Laçın koridorundaki Şuşa-Hankendi yolunda eylem yapan protestocular, Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus barış gücünün komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istemişti. Bölgedeki yolun ise Rus barış gücü tarafından kapatıldığı belirtilmişti.

10 Aralık'ta inceleme yapmak üzere bölgeye gönderilen Azerbaycan heyeti, Rus barış gücü tarafından engellenmişti. Yaşanan durumla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'ya nota verilmişti.

Kamil Nadirli

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