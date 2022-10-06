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Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve

Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve
Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya geldi.

Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve - Tıkla İzle

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Aliyev daha sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

Kamil Nadirli

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