Aliyev, Putin ve Paşinyan arasındaki üçlü görüşme Moskova'da başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı yaptığı ikili görüşmelerin ardından Aliyev, Putin ve Paşinyan arasındaki üçlü görüşme Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. Putin görüşme öncesi yaptığı konuşmada, "Bu formatta çok şey başarabildik. 2020 sonbaharında sadece çatışmayı durdurmakla kalınmadı, aynı zamanda ekonomik ve ulaşım iletişiminin engelini kaldırmak ve sınırların belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu süre zarfında birçok gelişme oldu. Hepsinin üzerinde durmayacağım. Ancak karmaşık sorunlara rağmen durum çözüm yönünde ilerlemekte" ifadelerini kullandı.

Hala çözüme kavuşturulması gereken konuların olduğunu da vurgulayan Putin, "Çözülmesi gereken alanlardan biri ulaşım. Bu konuda üçlü görüşmelerde bu konuyu yeterince ele aldık ancak hala çözüme kavuşmamış konular var. Bu konular teknik konular. Bana göre bunlar aşılabilir engellerdir" dedi. Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakerelerinin yanı sıra ulaşım bağlantılarının açılması konusunun da görüşmede ele alınması bekleniyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.