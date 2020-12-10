Aliyev: 'Türkiye gibi kardeşimizin varlığı bizi daha da cesaretlendirdi ve bize daha fazla güç verdi'

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafında elde edilen zafer sonrası düzenlenen Zafer Geçit Töreni için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Aliyev, “Bugün Türkiye Azerbaycan tarihinde çok önemli bir gün. Bu zafer sebebiyle haklarımızı tebrik ediyorum. Bu tarihi zafer bizim bildiğimizin tecessümüdür. Zafer Geçit Töreni'ni izlerken birbirimizi tebrik ettik. Halklarımızı bu zaferden dolayı tebrik ettik.

Bu tarihi zafer, birliğimizin somut halidir. Türkiye ve Cumhurbaşkanı savaşın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan ve Azerbaycan halkına destek verdi. Onun açıklamaları Azerbaycan halkı için çok değerliydi, aynı zamanda tüm dünyaya Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Azerbaycan'a kimsenin karışmaması gerektiğini, Azerbaycan'ın adalet için savaştığı, vatan savaşında savaştığı ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Bu mesaj, aslında dayanışmanın somutlaşmış haliydi.

Bu, Azerbaycan'ın kendi davasında haklı olduğunu gösterdi. Tarihi adaleti yeniden sağladık. Uzun yıllar süren işgale son verdik. Türkiye gibi kardeşimizin varlığı bizi daha da cesaretlendirdi ve bize daha fazla güç verdi. Bizim kadar birbirinin yanında duran ve yakın olan ikinci bir ülke yoktur. Tarihi topraklarımızı işgalcilerden kurtarmak için güç kullandık” dedi.

“Türkiye ve Azerbaycan, dünyada bağımsız politika izleyen ülkelerdir”

Cumhurbaşkanı Aliyev, “Sevgili kardeşimle bir araya gelince, Türkiye ve Azerbaycan kadar yakın bir ülke yok demiştim. Bu doğru. Bugün dünya haritasına bakarsak, bizim kadar birbirine bağlı ve her zaman birbirine yakın olan başka hiçbir ülkenin olmadığını göreceğiz. Bizi birleştiren şey ortak tarihimiz, dinimiz, kültürümüz, dilimiz, edebiyatımız ve politikamızdır. Türkiye ve Azerbaycan, dünyada bağımsız politika izleyen ülkelerdir. Türkiye'nin gücü gücümüzü artırıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, bir dünya gücü haline geldi“

Cumhurbaşkanı Aliyev, “Bugün sevgili kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye bir dünya gücü haline geldi. Türkiye dünyanın birçok ülkesinde adaleti koruyor. Ezilen halkların çıkarlarını korur, adaleti ve uluslararası hukuku yeniden tesis eder. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünyaya bir örnek. Bağımsızlık, cesaret ve kalkınma örneği” dedi.

“Bayraktar, başarımızda önemli bir rol oynadı”

Aliyev, “Bugün imzalanan çeşitli belgeler, Türkiye'nin gelişmiş sanayi ürünlerini Azerbaycan'a tanıtacak. Bugün imzalanan belgeler, son yıllarda imzalanan belgeler arasında çok küçük bir yer tutuyor. Savaş sırasında Türk savunma sanayinin bir ürünü olan ünlü ‘Bayraktar' büyük değişikliklere neden oldu. Başarımızda olağanüstü bir rol oynadı. Türk halkının zekasını ve yeteneğini bütün dünya bir kez daha gördü. Türk sanayisinin geliştiğini bir kez daha gördü” dedi.

“Ermeni liderliği savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa yeni platformda bir yeri olabilir”

Cumhurbaşkanı Aliyev, ”Bölgede yeni bir işbirliği platformu oluşturmalıyız. Ön beyanlar zaten yapıldı. Çok yönlü bir platform olabilir. Bu işbirliği platformuna katılan tüm bölge ülkeleri bundan faydalanabilir. Geleneksel bir Türk-Azerbaycan-Gürcü işbirliği var. Aynı zamanda Azerbaycan-Rusya-İran işbirliği, Türkiye-Rusya-İran işbirliği var. Tüm bu işbirliği platformlarını özetleyip tek bir platform olarak sunabiliriz. Ermeni yönetimi savaştan doğru sonuçları çıkarıp asılsız iddialarından vazgeçip geleceğe bakarsa, bu platformda yer alabilir” ifadelerini kullandı.

“Karabağ ile ilgili altyapı projelerine Türk ve Azerbaycan şirketleri ortaklaşa katılacak”

Aliyev, ”Bugün geleceğe bakarak, kurtarılmış toprakların gelişmesine ilişkin görüşlerimizi ifade ediyoruz. Karabağ, dünyanın en güzel bölgelerinden biri olacak. Bunu Türk kardeşlerimizin yardımıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bugün somut projelerden zaten bahsettik, yollar, demiryolları, altyapı projeleri. Tüm bu projelere Türk ve Azerbaycan firmaları ortaklaşa katılacak. Tüm bu projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi bölgeye yeni bir hayat getirecek" dedi.

Aliyev konuşmasının sonunda ise, ”Türkiye'de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye Azerbaycan birliği sarsılmazdır, ebedidir” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli