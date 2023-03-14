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Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin'de bir araya geldi

Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin'de bir araya geldi
Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin'de bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin'de bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in baş başa görüşmesinin Berlin'de başladığı belirtildi. Aliyev ve Steinmeier'in fotoğraf çektirdikten sonra baş başa görüşmeye geçtikleri kaydedildi.

Kamil Nadirli

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