Alkol alıp ortalığı birbirine kattı, polise mukavemette bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anıt Park'ta gündüz vakti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü şahıs M.K., çocukların yoğun bir olduğu saatte park içerisinde tuvaletini yapmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar şahsa tepki göstererek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polise direnen ve mukavemette bulunan şahıs, bir polisin kıyafetini de yırttı. M.K., “Buradaki tuvaleti yıktılar, ben de ondan yaptım” diyerek, kendisine müdahalede bulunan polislere çeşitli iftiralar attı.

Olay yerine gelen takviye polis ekibi, şahsı zor kullanarak polis aracına bindirdi. Alkollü şahıs, Gazi Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayda kıyafeti yırtılan polisin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Erdi Demir

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