Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi

Olay, Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evine gelerek alkol içmeye başlayan ve evindeki eşyaları dışarıya atan M.K., içtiği sigara yere düştü. Sigaranın düştüğü yerden çıkan alevleri görerek paniğe kapılan M.K., ‘Ev yanıyor' diyerek dışarıya koştu. Komşularının fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince, evin içerisinde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen M.K. ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis konu ile ilgili inceleme başlatırken, şahsın dışarıya attığı eşyalarının bir kısmı ise komşuları tarafından evin içerisine alındı.

Burak Can Tokyürek

