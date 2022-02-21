Alkol masasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine teslim edildi

Olay, 7 Şubat 2022 tarihinde saat 20.30 sırasında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilindeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan T. (58) ve arkadaşı Erhan Yazıcı (41), sahilin otoparkında masa kurarak alkol almaya başladı. Aralarında tartışma çıkınca Erhan Yazıcı, motosikletiyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen şahıs ile Orhan T., yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iddiaya göre Erhan Yazıcı, bıçakla Orhan T.'yi elinden yaraladı.

Orhan T. ise park halindeki aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan Yazıcı'ya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karnından yaralanan Erhan Yazıcı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ elinden yaralanan Orhan T. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedaviye alınan Yazıcı, 13 gün süren tedavinin ardından bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumuna getirilen Yazıcı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından aile yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin Kurşunlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Diğer taraftan olay sonrası elinden yaralanan Orhan T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş