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Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı, "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi

Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı,
Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı, "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi

Antalya’da abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsü, vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerini peşine taktı.

Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı, "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi - Tıkla İzle

 Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu önü kesilerek yakalanan otomobil sürücüsü genç, polisin ‘Neden kaçtın?' sorusuna "Ehliyetim yoktu. Araç annemin üzerine kayıtlı. Duyarsa beni mahvedecek" cevabını verdi.

Alanya ilçesinde abartı egzoz ile cadde cadde gezerek çevreye rahatsızlık veren bir otomobil olduğu ihbarı üzerine İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Belirli noktaları kapatan trafik polisleri, çevreye rahatsızlık veren aracın 34 BKV 20 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden takip edilen araç, Alaiye Caddesi üzerinde polis tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin ‘Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü bir anlık manevra ile kaçmaya devam etti. Peşine takılan ekipleri atlatmak isteyen trafik magandası, yaklaşık 200 metre ileride polis tarafından yakalandı.

Fadıl Kösedağ
 

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