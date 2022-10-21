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Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, önce arabaya yattı, sonra polise ağladı

Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, önce arabaya yattı, sonra polise ağladı
Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, önce arabaya yattı, sonra polise ağladı

Aksaray’da ters şeritte alkollü araç kullanırken kaldırıma çarparak kaza yapan sürücü bir süre araç koltuğuna yattıktan sonra alkol muayenesi yapmak isteyen polis memurlarına ağladı.

Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, önce arabaya yattı, sonra polise ağladı - Tıkla İzle

Olay, Hasas Mahallesi, Nakkaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 68 ACB 773 plakalı Peugeot marka otomobilin direksiyonuna geçen Mücahit G. (26) isimli sürücü önce ters yola girdi, sonra da kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası otomobilden dumanlar yükselirken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Çalışmaların ardından alkollü sürücü aracın direksiyon koltuğuna geçerek bir süre uzanıp yattı. Ardından alkol muayenesi için araçtan indirilen ve ayakta durmakta, konuşmakta güçlük çeken sürücüye üflemesi için alkolmetre uzatıldı.Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü daha sonra polis ekiplerine ağladı.

Yasin Can

 

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