Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: '1 şişe içki kaç promil çıkar?'

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında durdurularak kontrolü yapılan 07 D 5728 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Y.'nin 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aday sürücü olduğu belirlenen Mehmet Y., Trafik Polislerine ısrarla; 1 şişe içki içince kaç promil çıkar sorusunu sordu. Şelale Polis Karakoluna götürülen alkollü sürücüye bin 823 TL para cezası uygulanmasının yanı sıra aday sürücü belgesi de iptal edildi.

Arif Kaplan

