Alkollü araç kullanırken yakalandı, 'Amacımız ehliyetli araç kullanmak değil' dedi

Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı uygulama noktasında yaşandı. Kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri uygulama noktasına yaklaşan 42 RF 263 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Adem G.'nin (39) hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkol testini duyunca çeşitli bahanelere sığınan sürücü alkol metreyi üflememek için dakikalarca polis memurunu oyaladı.

Önemli satır başları:

“5 dakika bekleyip üfleyim, bir sürü problem çıkar”

“Amacımız ehliyetli araç kullanmak değildi”

“Ben kimseyi rahatsız etmek istemiyorum” dedi, aracını vermek istemedi

“Bir gün bunun başıma geleceğini biliyordum. Siz çok abartıyorsunuz”

“Ehliyetimi alırsanız ben pazara gidemem ki”

“Zavadak dayı gibi kaza yapmadık, eve gidiyorduk”



Yasin Can - Yavuz Akkan



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