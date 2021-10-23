Alkollü araç kullanırken yakalandı, 'Kanuna karşı boynumuz kıldan ince' dedi

Olay, Hamidiye Mahallesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama esnasında 68 AP 202 plakalı Tofaş marka otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği konusunda şüphelenen polis memuru C.G. (43) isimli sürücüyü alkol testine soktu.

Alkol metre ile yapılan alkol testinde sürücü 1.51 promil alkollü çıkarken, polis memuruna, “Kanuna karşı boynumuz kıldan ince” diyerek, “Doğru mu?” diye sordu. Polis memurlarına hazırlanan ceza tutanağını imzalayan sürücü daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Yasin Can - Yavuz Akkan



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