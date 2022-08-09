Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti

Olay, 09.30 sularında kent merkezinde bulunan Soykan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan M.K. (54) ile İ.D. (48) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, İ.D.'nin bıçak darbelerine maruz kalan M.K. sol bacağına aldığı isabet sonucu yaralandı. Şüpheli şahsın kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan ekipler İ.D.'yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Hasan Eryılmaz -Hatice Yetmen