Alkollü çıktı 'savcıyım' diye bağırdı! Ortalığı birbirine kattı!

Olay, Bahçelievler Mahallesi 5062 sokakta yaşandı. Vatandaşların bir aracın kendi araçlarına çarpmasına ramak kaldığı, araç sürücüsünün aşırı derecede alkollü olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Vatandaşlar tarafından önü kesilip gitmesine izin verilmeyen alkollü sürücü, kendisinin savcı olduğunu, polisin kendisine hiçbir şey yapamayacağını söyleyip polise hakaretler yağdırdı. Vatandaşların kendisini bırakmayacağını söylemesi üzerine "İstediğin yere şikayet edebilirsin ne istiyorsun benden" dedi.

Az önce polise hakaret ettiği hatırlatılan alkollü sürücü bu kez de, "Polis kim oğlum, savcı ne bilmiyor musun sen okul okumadın mı sen" cevabını verdi. Vatandaşın 'Sen savcısın ama Türkiye Cumhuriyetinin polisine hakaret ediyorsun' sözü üzerine iyice sinirlenen alkollü sürücü "Ben savcıyım buraya emniyet müdürü de gelse umurumuda olmaz, emniyet müdürü benim emrimde zaten, çocuğum yaşındasın beni tahrik ediyorsun, ben savcıyım diyorum sen polis diyorsun, polis kim aracımın plakası belli her şeyi belli, başınızı belaya sokarsınız" diye tehdit etti.

Polisin olay yerine geldiğini gören alkollü sürücü, hızla olay yerinden ayrılırken, polis ekibi de kaçan aracı takibe aldı. O sırada 5062 ve 5035 sokak kavşağında 5035 sokaktan gelen Hüseyin Ö.'nün kullandığı 07 MTY 54 plakalı otomobil de polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da yol kenarında bulunan inşaat alanına girerken, hurdaya dönen polis aracında bulunan 2 polis yaralandı. Mehmet Tolga Arslanhan ve Ali Göksu isimli polis memurları 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazaya karışan sürücü de alkollü çıktı

Kaçmakta olan alkollü sürücüyü takip eden polis ekip otosuna çarpan 07 MTY 54 plakalı otomobilin sürücüsünün de trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 123 promil alkollü olduğu belirlenirken, bin 339 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Kaçan araç 4606 sokakta park halinde bulundu

Polis ekiplerinden kaçan 10 UD525 plakalı otomobil ise Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokak üzerinde park halinde bulunurken Erdal U. isimli alkollü sürücü evinde ele geçirildi. Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve 117 promil alkollü olduğu belirlenen Erdal U. hakkında trafik ekiplerince alkollü araç kullanmak suçundan 1339 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Hakkında tehdit, hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılan Erdal U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Erdal U., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Arif Kaplan

