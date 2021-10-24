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Alkollü genç kendini araçların önüne attı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Alkollü genç kendini araçların önüne attı, ölümden saniyelerle kurtuldu
Alkollü genç kendini araçların önüne attı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Zeytinburnu’nda dün gece saatlerinde yaşanılan olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı. Ölümden saniyelerle kurtulan o genci başka bir vatandaşın kurtardığı o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Alkollü genç kendini araçların önüne attı, ölümden saniyelerle kurtuldu - Tıkla İzle

Dün gece saatlerinde Zeytinburnu Yedikule sahilinde meydana gelen olayda iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen bir genç kendisini seyir halindeki araçların önüne attı. Sürücülere kabusu yaşatan genç, yoldan geçen bir taksinin altında kalmaktan son anda kurtularak yere düştü. O anları gören bir vatandaş ise yere düşen gencin yanına giderek kaldırmak istedi.

Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın yola çıkarak kendini araçların önüne attığı görülüyor. Görüntülerde gencin bir taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

Burak Uğur - Selim Bayraktar - İsmet Aktaş

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