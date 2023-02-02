Alkollü kadın sürücü Almanya Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere çarptı

Olay, saat 03.15 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerindeki Almanya Başkonsolosluğu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerinde 34 US 5452 plakalı otomobille seyreden Ayşenur T. (21), park halindeki iki taksiye çarpıktan sonra konsolosluk önündeki onlarca demir bariyere de çarparak domino taşı gibi devirdi. Sürücü ardından maddi hasar gören aracıyla Kabataş istikametine doğru kaçmaya başladı.

Bariyerleri domino taşı gibi devirdi

Sesleri duyan koruma polisleri teyakkuza geçerek dışarıya çıktı. Aracın kaçtığını gören polis ekipleri, ön plakasını da düşürdüğünü belirledi. Bunun üzerine bilgi veren koruma polislerinin ihbarı üzerine bölgedeki tüm ekiplere aracın plakası anons edildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücü aracıyla demir bariyerleri devirerek kaçıyor.

Polis alkollü kadın sürücüyü yakaladı

Harekete geçen polis ekipleri, Karaköy istikametine doğru giden kadın sürücüyü cadde üzerinde önünü keserek durdurdu. Araçtan indirilen kadın gözaltına alınırken, yapılan alkol muayenesinde ise 1.51 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine kadın emniyete götürülürken, aracı ise çekici yardımıyla kaldırılarak emniyete otoparkına götürüldü.

Doğan Can Cesur

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