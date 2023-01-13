Alkollü kaza yaptı: Ehliyetinin derdine düştü

Araç sürücüsüne, alkollü araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle 5 bin 15 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Çakalderesi istikametine gitmekte olan İlker Güler'in kullandığı 42 ABJ 96 plakalı otomobil, Küçük Hasan Kavşağında Tınaztepe Caddesinden kavşağa çıkan Hüseyin Kara'nın kullandığı 07 LS 929 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan 07 LS 929 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Seher Kara, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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