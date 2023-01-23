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Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp alkış istedi

Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp alkış istedi
Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp alkış istedi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir maganda, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti. Şarjörü boşattıktan sonra "Hani yok mu alkış diyerek?" alkış isteyen maganda, vincin tepesinden "Afiyet olsun" diye bağırıp bir de selamlama yaptı.

Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp alkış istedi - Tıkla İzle

Olay, Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında meydana geldi. Birçok kişinin araç içerisinde alkol aldığı görülen bölgede, 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki diğer alkol alan şahıslara "Komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.

Ali İhsan Uğur

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