Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp alkış istedi

Olay, Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında meydana geldi. Birçok kişinin araç içerisinde alkol aldığı görülen bölgede, 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki diğer alkol alan şahıslara "Komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.

Ali İhsan Uğur

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