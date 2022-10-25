Alkollü olarak yakalandı 'Bir daha polis görünce durmayacağım ceza yazıyor' dedi

Polis ekiplerini harekete geçiren olay, gece saat 01.20 sıralarında Gazipaşa'nın İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Oğuz Bulvarı, Manavlar Kavşağı'nda 07 VEH 72 plakalı otomobilin kaza yaptığı ve sürücüsünün alkollü olabileceği yönde ihbar alan polis ekipleri, kaza yerine geldiklerinde sürücünün aracıyla birlikte olay yerinden ayrıldığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün D400 Karayolu'na çıktığını ve Mersin istikametine seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün İtfaiye Kavşağı'ndan şehir merkezine geri döndüğünü fark etti. Denizkızı Kavşağı'nda yolu kesilen sürücü, araçtan indirildi. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan Ahmet S. isimli sürücü, polislere zor anlar yaşattı.

Geylani Topaloğlu

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