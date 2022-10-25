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Alkollü olarak yakalandı 'Bir daha polis görünce durmayacağım ceza yazıyor' dedi

Alkollü olarak yakalandı 'Bir daha polis görünce durmayacağım ceza yazıyor' dedi
Alkollü olarak yakalandı 'Bir daha polis görünce durmayacağım ceza yazıyor' dedi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaza yaptığı noktadan kaçan ve polis tarafından yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislere zor anlar yaşattı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü" Bir daha polis durdurduğunda durmayacağım çünkü ceza kesiyor" deyip o anda kendisini görüntüleyen gazeteciye de küfür ve hakaret etti. Sürücüye, alkollü araç kullanmak başta olmak üzere ayrı ayrı 3 maddeden 17 bin 561 TL idari para cezası yazıldı. Alkollü sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.

Alkollü olarak yakalandı 'Bir daha polis görünce durmayacağım ceza yazıyor' dedi - Tıkla İzle

Polis ekiplerini harekete geçiren olay, gece saat 01.20 sıralarında Gazipaşa'nın İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Oğuz Bulvarı, Manavlar Kavşağı'nda 07 VEH 72 plakalı otomobilin kaza yaptığı ve sürücüsünün alkollü olabileceği yönde ihbar alan polis ekipleri, kaza yerine geldiklerinde sürücünün aracıyla birlikte olay yerinden ayrıldığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün D400 Karayolu'na çıktığını ve Mersin istikametine seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün İtfaiye Kavşağı'ndan şehir merkezine geri döndüğünü fark etti. Denizkızı Kavşağı'nda yolu kesilen sürücü, araçtan indirildi. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan Ahmet S. isimli sürücü, polislere zor anlar yaşattı.

Geylani Topaloğlu

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