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Alkollü olduğu iddia edilen sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, minibüsle trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 14 BY 822 plakalı panelvan minibüs, trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 34 AJ 660 plakalı araç ile ticari takside bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kazaya sebep olan 14 BY 822 plakalı aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde beyaz panelvan minibüsün trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptığı görülüyor.

Abdullah Altunbaş - Erdal Can İçelli

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