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Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı otomobil takla attı: 3 yaralı

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı otomobil takla attı: 3 yaralı
Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı otomobil takla attı: 3 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobilin çarptığı aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken alkollü olduğu iddia edildi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı otomobil takla attı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 22.00 sıralarında Pendik-Kaynarca-Tuzla istikameti üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü süratli gelerek seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil takla atarken, çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çarpan şahsı arama çalışmalarına devam ediyor.

İbrahim Furkan Çelik

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