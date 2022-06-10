Alkollü olduğu öne sürülen saldırgan av tüfeğiyle dehşet saçtı: 3 yaralı

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen T.T. ile F.Ç. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında T.T. dükkanından av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden F.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken seken saçmalar A.B.K. (17) ile E.Ç. (22) isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrasında kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Elini kolunu sallaya sallaya böyle gitmiş

3 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırganın yaşanan olay sonrasında tüfeği ile elini kolunu sallaya sallaya bölgeden uzaklaşma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin panik yaparak kaçması, şüphelinin elindeki tüfekle bölgede dolaşması ve daha sonrasında gittiği anlar yer alıyor.

İftar vakti aile katliamı yapan şüpheliyi kaçırmaya çalışan kişi olduğu öğrenildi

Öte yandan, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan T.T.'nin, 5 Nisan Salı günü Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta tapu meselesi yüzünden kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırarak katliam gerçekleştiren şüphelinin kaçmasına yardımcı olan kişi olduğu öğrenildi. Saldırganın, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

