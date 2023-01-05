Alkollü şahıs Taksim'de metroya düştü

İddiaya göre, sabah saatlerinde alkollü olan Mustafa S., Taksim metro istasyonunda aracın durduğu sırada dengesini kaybederek raylara düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve asayiş ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve asayiş ekipleri vatandaşın alkollü olduğunu anladıktan sonra raylardan çıkararak ambulansa doğru götürdü. Alkollü vatandaşı ambulansa götürme esnasında zor anlar yaşayan asayiş ve sağlık ekipleri güçlükle de olsa alkollü vatandaşı ambulansa bindirdi. Ambulansa binmek istemeyen alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Senat Destanoğlu - Murat Horoz



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