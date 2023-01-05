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Alkollü şahıs Taksim'de metroya düştü

Alkollü şahıs Taksim'de metroya düştü
Alkollü şahıs Taksim'de metroya düştü

Taksim Metrosu'nda alkollü bir kişi, dengesini kaybederek raylara düştü. Metronun durduğu sırada raylara düşen adam güvenlik görevlileri tarafından çıkarılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ambulansa binmek istemeyen şahıs ekiplere zor anlar yaşattı.

Alkollü şahıs Taksim'de metroya düştü - Tıkla İzle

İddiaya göre, sabah saatlerinde alkollü olan Mustafa S., Taksim metro istasyonunda aracın durduğu sırada dengesini kaybederek raylara düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve asayiş ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve asayiş ekipleri vatandaşın alkollü olduğunu anladıktan sonra raylardan çıkararak ambulansa doğru götürdü. Alkollü vatandaşı ambulansa götürme esnasında zor anlar yaşayan asayiş ve sağlık ekipleri güçlükle de olsa alkollü vatandaşı ambulansa bindirdi. Ambulansa binmek istemeyen alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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