Alkollü şahıs yürümek zorluğu çekince bisiklet çaldı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen E.A.(39) gideceği yere alkolün etkisiyle yürüyemeyince iş yerinin içinde bulunan bisikleti çaldı. Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A. bisikleti hırsızlık amacıyla değil, alkolün etkisiyle yürüyemediği için binmek amacıyla aldığını iddia etti.

Polisteki sorgulanması tamamlanan E.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. E.A.'nın pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Muhammer Ay