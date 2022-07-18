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Alkollü şahsa kuru sıkı dayağı

Alkollü şahsa kuru sıkı dayağı
Alkollü şahsa kuru sıkı dayağı

Tekirdağ'da park kavgası nedeniyle çıkan kavgada kuru sıkı kullanan alkollü şahsın, yumruk yumruğa kavgada darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Alkollü şahsa kuru sıkı dayağı - Tıkla İzle

Olay, gece yarısı Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında dükkan önüne araç park edilmesi sebebiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.H.Ç., park etmemesi yönünde kendisini uyaran kişiyi kuru sıkı tabancayla korkutmak istedi.

Tabancaya sinirlenen öfkeli şahıs, H.Ç. ile yumruk yumruğa kavga etti. Yaralanan H.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuru sıkı tabanca arabanın altında bulundu

Olay yerine gelen bekçi görevlileri, alkollü olduğu belirlenen H.Ç.'nin kullandığı kuru sıkı tabancayı bir aracın altında ele geçirdi.

Olay anı kameraya yansırken, H.Ç'nin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sokak sakinleri de kavga eden şahıslara tepki gösterdi.

Hüseyin Tayyar
 

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