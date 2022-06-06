Alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden geçerken düşme anı kamerada

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşının evinde birlikte bira içen F.Ç.(51), gece arkadaşının evinden çıkıp evine gitmek istedi.

Sokakta bir süre yürüyen F.Ç. taksi çağırmak için cep telefonunu eline aldığında şarjının bittiğini görünce ne yapacağını şaşırdı.

Geceyi uyuyarak geçirmek için bir iş yerinin bahçesine girmek isteyen F.Ç. bahçenin tel örgülerle kapalı olduğunu görünce tel örgünün üzerine çıkıp içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden F.Ç. bir anda yüzüstü yere kapaklandı.

Düşme anı kamerada

Şansın düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaralı halde geri çıkamayan F.Ç. geceyi park halindeki bir aracın içinde geçirdi. Sabah iş yeri çalışanları tarafından yaralı halde bulunan şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şansın düşme sonucu sağ kolunun kırıldığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Muhammer Ay

