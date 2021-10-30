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Alkollü sürücü çöp kamyonuna arkadan çarptı, temizlik işçisi yaralandı

Alkollü sürücü çöp kamyonuna arkadan çarptı, temizlik işçisi yaralandı
Alkollü sürücü çöp kamyonuna arkadan çarptı, temizlik işçisi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 191 promil alkollü çıkan sürücünün çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri çalışanı yaralandı.

Kaza, Menteşe İlçesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N. Ç. yönetimindeki 20 ADA 47 plakalı araç, Menteşe Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sırasında çöp kamyonunun arka basamağında bulunan temizlik görevlisi C. K. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı C. K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, çöp kamyonuna çarpan sürücünün ise yapılan alkol muayenesinde 191 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Mustafa Altar Zeyhan

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