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Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü

Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü
Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü

Arjantin'in Buenos Aires kentinde alkollü bir sürücü, hızla dükkana daldı. Dükkanın önündeki ve içerisindeki 2 kişi ölümle burun buruna geldi.

Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü - Tıkla İzle

Arjantin'in Buenos Aires kentinde alkollü bir sürücü dehşet saçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaya göre aşırı hızla seyreden araç, bir dükkana girdi. Dükkanın önündeki şahıs, üzerine gelen aracı son anda fark edince ezilmekten saniyelerle kurtuldu. İçeride sandalyede oturan görevli de ölümle burun buruna gelirken, önündeki masa sayesinde aracın altında kalmaktan kurtuldu.

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