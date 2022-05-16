Alkollü sürücü frene basmayınca iki aracı biçti; o anlar kameraya yansıdı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Kavaklı Batı Trakya Bulvarı'nda yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen 34 SR 447 plakalı araç sürücü S.İ., caddelerin kesiştiği noktada frene basmayınca ortalığı birbirine kattı.

Alkollü sürücü, Batı Trakya Bulvarı ile Ayazma Caddesi'nin kesiştiği noktada önce O. A. kontrolündeki 34 CC 591 plakalı araca, ardından ise R. M. kontrolündeki 06 ADE 833 plakalı başka bir araca çarptı. Kazanın etkisi ile araçlar kullanılamaz hale gelirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.

O. A.ve R. M.'nin aracında bulunan bir vatandaş yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücü S. İ. polis ekipleri tarafından ifadesinin alması için karakola götürüldü.

Korkutan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Alkollü olduğu iddia edilen Sait İnan'ın iki araca çarparak dururken, kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik eski haline dönerken, yaşanan o kaza anlar ise çevredeki bir işyerin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

