Alkollü sürücü kokoreççi dükkanına daldı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Tuna Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, 71 DU 072 plakalı otomobiliyle kokoreççi dükkanına daldı. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmadı. Sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İş yerinde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikat sonrası otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan Ay



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