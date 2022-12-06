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Alkollü sürücü kullandığı araçla 4 araca çarpıp kaçtı

Alkollü sürücü kullandığı araçla 4 araca çarpıp kaçtı
Alkollü sürücü kullandığı araçla 4 araca çarpıp kaçtı

Afyonkarahisar'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç, park halindeki 4 araca çarptı. Olaydan sonra arıcı ile kaçak sürücü polis tarafından yakalandı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Eskişehir caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen M.Ç., kullandığı 03 HL 077 plakalı aracı ile ilçe merkezinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkıp 4 araca çarptı. Kaza bölgesinden hiç durmadan kaçan sürücünün firar çabası araç yürüyemez hale gelince son buldu ve sürücü, polis tarafından yakalandı.

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