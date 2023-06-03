Alkollü sürücü önce park halindeki araca vurdu sonra araç içinde sızdı

Olay, saat 14.00'de Antalya Aksu ilçesi İsmail Ogan Caddesi üzerinde yaşandı. Lokantada yemeğini yedikten sonra aracına binen alkollü sürücü A.K. park halindeki araca çarptıktan sonra araç içerinde sızıp kaldı. Vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik polisi ve sağlık ekipleri sürücüye müdahale ettiler. Araç içerisinden sedyeye alınarak çıkarılan sürücü, ambulansa alındı. Buradaki tedavisinin ardından kendine gelen sürücü dışarda küfürler yağdırmaya başladı.

Aracı hasar gören Tufan Küçükşenlik şunları söyledi. “Arkadaş bayağı alkollüymüş. Aracını çıkarmak için ileri geri yaparken aracıma vurmuş. Sonra aracını duraklatarak içerisinde sızmış.”

Alkol metreye üflememek için polise zor anlar yaşatan sürücünün aracında alkol şişelerinin bulunduğu gözlendi. Alkollü sürücü daha sonra polis ekipleri tarafından merkeze götürüldü.

Hilal Kara

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