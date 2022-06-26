Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, olay Malatya-Kayseri karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde günün ilk saatlerinde meydana geldi. Olayda Malatya'dan Kayseri istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 01 AFU 291 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil kontrolsüz bir şekilde savrularak cadde üzerinde park halinde bulunan 58 AE 061 plakalı otomobil ve traktöre çarptı.

Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ani bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kayacı

