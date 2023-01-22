İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı

Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı

Pendik'te hafif ticari araç sürücüsü virajı alamayarak park halindeki 3 araca çarptı. Kazada ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı - Tıkla İzle

Olay saat  23.45 sıralarında Batı Mahallesi Burhan Toprak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen 34 FTB 328 plakalı aracın sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

"Biz tostçuda yemek yerken alkollü bir sürücü gelip bütün araçlarımıza çarptı"

Mağdurlardan Uğurcan İpek "Biz tostçuda yemek yerken alkollü bir sürücü gelip bütün araçlarımıza çarptı. Mağduruz hakkımızın verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. Bir başka mağdur Kadir Karakaya" Arkadaşlarla tost yiyorduk burada eğlenmeye çıkmış öyle arabamızı koymuştuk buradan alkollü bir arkadaş geliyor kendini zapt edemiyor geliyor araçlarımıza vuruyor park halindeki araçlarımız pert oluyor. Hakkımızın savunulmasını istiyoruz." dedi.

Ahmet Emin Şentürk
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.