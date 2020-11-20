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Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı, kazadan burnu bile kanamadan çıktı

Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı, kazadan burnu bile kanamadan çıktı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı, kazadan burnu bile kanamadan çıktı

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı, kazadan burnu bile kanamadan çıktı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tuna caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinde seyir halinde olan 16 GM 267 plakalı otomobil sürücüsü S.G., park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araç içinden çıkan S.G.'ye, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sürücü S.G.'yi alkollü olduğu için gözaltına alındı. Sürücünün yapılan alkol testinin ardından 120 promil alkol aldığı ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Gökay Başdan
 

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