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Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı

Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü içinde eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu otomobil ile polis kontrol noktasına daldı. Kontrol noktasında polislerin olmaması faciayı önledi.

Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı - Tıkla İzle

Olay 04:00 sıralarında TEM otoyolu Çamlıca gişeleri polis kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen F.B. yönetimindeki 34 PB 0779 plakalı Fıat Egea markalı otomobili ile Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek Çamlıca gişeleri polis kontrol noktasında daldı.

Beton bariyerlere çarparak takla atan otomobilden F. B. , eşi ve 3 çocuğunun hafif yaralarla kurtuldu. Kontrol noktasında polis ekiplerinin olmaması büyük faciayı önledi.

Kazayı gören polis ekipleri hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi polis noktası içinde bulunan büroda yaptı. İlk müdahalenin ardından aile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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