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Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından diz çöküp yalvardı

Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından diz çöküp yalvardı
Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından diz çöküp yalvardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından diz çöküp yalvardı - Tıkla İzle

0.8 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Halil G.(39), taşkınlık çıkartırken, polis ekiplerine "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" diye konuşup, diz çökerek yalvardı. 20 dakika boyunca ekiplere zorluk çıkartıp, ardından diz çökerek yalvaran sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, sürücünün peşine düştü. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen araç, 20 kilometre kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsalarda ekiplerce yakalandılar.

KENDİNİ YERLERE ATTI

Ekiplerce yakalanan 43 ABM 337 plakalı otomobilin sürücüsü Halil G.(39), kendini yerlere atarak bağırmaya başladı. Alkolmetreye üflemekte direnerek ekiplere zorluk çıkartan sürücü "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor." deyip, diz çökerek yalvardı.

BASINA SALDIRI

O anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Saldırı anı da kameraya yansıdı.
Ceza makbuzunu da imzalamayan alkollü sürücü yaya olarak hızla evine giderken, aracı da çekici yardımıyla otoparka çekildi.
 

Salih Bilal Aslan
 

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