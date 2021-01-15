Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Teras Evler kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri 09 J plakalı bir otomobilden şüphelenerek dur ihtarı yaptı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bir süre ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucu Teras Evler kavşağında virajı alamayan sürücü orta refüje çarptı.

Araçtan yaralı halde inen sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Otomobilden duman çıktığını gören trafik ekipleri, yangın tüpüyle müdahale ederek olası bir patlamanın önüne geçti. Kaçan sürücünün yakalanması için bölgeyi abluka altına alan polisler, şüpheliyi sokak sokak aradı.

Alkollü sürücü, 1 kilometre ileride bulunan Özgür Sitesi'nin içinde bir apartmanda Yunus Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında şahsın A.D. olduğu öğrenildi. Yapılan testte ise sürücünün 119 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma kısıtlaması ve alkollü araç kullanma suçlarından A.D.'ye gerekli cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ekrem Keser

