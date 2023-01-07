Alkollü sürücü seyir halindeki otomobile arkadan çarptı: 6 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sevindikli Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S idaresindeki 06 AVR 58 plakalı Volkswagen marka otomobile, B.M.A hakimiyetindeki 34 EDS 5601 plakalı Volkswagen marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller savruldu. Durumun 122 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarmama ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü B.M.A ile yolcular A.A, H.A, A.N.V'ye ardından da diğer otomobilde sürücüsü B.S ve İ.Ö'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza neticesinde yaralanan 6 şahıs ambulansa alınarak çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Cihan Atik - Ardacan Uzun



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