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Alkollü sürücü takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

Alkollü sürücü takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı
Alkollü sürücü takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Hatip Mahallesi Sarılar yolu Askeri Kışla mevkiinde meydana geldi. Sarılar Mahallesi istikametine seyreden M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Sürücü M.K., ters dönen otomobilden kendi çabasıyla burnu bile kanamadan çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. M.K.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Hüseyin Tayyar
 

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