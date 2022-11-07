Alkollü sürücü takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı



Kaza, Hatip Mahallesi Sarılar yolu Askeri Kışla mevkiinde meydana geldi. Sarılar Mahallesi istikametine seyreden M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Sürücü M.K., ters dönen otomobilden kendi çabasıyla burnu bile kanamadan çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. M.K.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Hüseyin Tayyar



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.